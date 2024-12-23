Басков присоединился к благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье

Певец, народный артист России Николай Басков вслед за губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Исполнитель хита «Шарманка» исполнил несколько желаний юных пациентов Центра им. Рошаля в Красногорске, сообщает 360.ru .

«Сам был ребенком, всегда ждал подарков и верил в чудеса. Мне кажется, что для детей самое главное — это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания. Я мечтал в детстве о железной дороге. Помню, когда на Новый год мне ее не подарили, у меня был период какой-то детской депрессии.<…> Потом родители подарили мне его на день рождения. Было столько эмоций! Мне уже за 40, но я до сих пор помню эти моменты», — поделился теплыми воспоминаниями Басков.

Певец отметил, что с радостью исполнил желания пациентов больницы в Красногорске. Он искренне хочет, чтобы все мальчишки и девчонки скорее выздоровели и вернулись домой, а исполнение их желаний — еще одна мотивация поскорее поправиться.

Один из подарков Басков лично вручил в палате ДКЦ Рошаля 6-летней девочке по имени Аня. Юная пациентка больницы получила из рук народного артиста мягкую игрушку-кошку и новый наряд для куклы — красную кофту. Остальные подарки от Баскова детям передали волонтеры.

Ранее к акции «Елка желаний» присоединился губернатор Андрей Воробьев. Глава Подмосковья исполнит желания четверых детей из Подмосковья и Донецкой Народной Республики.