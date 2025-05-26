Басков платит 300 тыс рублей в сутки, чтобы смотреть на бабочек и муравьев

Известный певец и телеведущий Николай Басков является поклонником нетрадиционной медицины и несколько раз в год уединяется в шале на Телецком озере. За свой отдых Басков платит 300 тыс. рублей в сутки.

Во время отдыха народный артист России отключает рабочий телефон, рыбачит и принимает пантовые ванны. Также в течение трех дней исполнитель хита «Натуральный блондин» ни с кем не разговаривает. По его словам, это позволяет восстановить голосовые связки.

«Молчание для меня — это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть», — рассказал Басков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Телеведущий добавил, что по приезде на отдых 2 дня занимает подготовка, а затем наступает полное молчание в течение 36 часов. В это время певец рассматривает бабочек и муравьев, так как запрещаются прослушивание радио и любое общение с людьми.

Ранее пассажиры авиарейса Иркутск — Санкт-Петербург не могли в течение 6 часов покинуть воздушное судно в аэропорту Пулково. Среди них оказался и Басков.