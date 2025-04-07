Башкирская группа AY YOLA покорила Украину

Песня из России заняла первое место в чарте Apple Music на Украине

Трек Homay российской группы AY YOLA, вдохновленная древним эпосом о небесной деве, неожиданно заняла первое место в музыкальных топах Украины, сообщают СМИ.

Песня, основанная на башкирском эпосе о волшебнице Хумай, помогавшей богатырю Урал-батыру, стала неожиданным хитом в Украине. Композиция, сочетающая этнические мотивы с современным звучанием, возглавила топ-чарт Apple Music, повторив успех таких проектов, как «Бурановские бабушки» и группа «Иван Купала».

В основу трека легли древние легенды: Хумай дарит герою живительную воду, волшебный меч и мифического коня. Слушатели отмечают завораживающую атмосферу и необычное сочетание традиционных напевов с электронными битами.

Музыковеды объясняют популярность трека глобальным трендом на этническую эстетику. Ранее подобный ажиотаж вызывали проекты, переосмысляющие славянский и восточный фольклор.

AY YOLA - трио из Уфы, коллектив был основан в 2024 году. О самом треке башкирских этно-исполнителей РИАМО рассказывало здесь.