Балетмейстер Юрий Папко скончался в возрасте 85 лет

Балетмейстер, артист балета, педагог и заслуженный артист РСФСР Юрий Папко скончался 17 сентября в 85 лет. Он любил танцы и Большой театр, сообщается на сайте Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) .

С Папко попрощаются 20 сентября. Церемония пройдет в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца на улице Большой Грузинской, 13.

Отпевание проведут в 13 часов.

Папко с 1997 по 2002 год занимал должность художественного руководителя мимического ансамбля Большого театра. С 2009 года был педагогом по сценическому движению Молодежной оперной программы Большого театра. В его репертуаре было множество работ, где он как исполнял партии, так и ставил их.