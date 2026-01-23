Балет «Продавец игрушек» вновь покажут в Кремле 22 февраля

Показ балета «Продавец игрушек» в постановке театра «Кремлевский балет» состоится 22 февраля в Государственном Кремлевском дворце, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Балет «Продавец игрушек» вновь представят зрителям на сцене Государственного Кремлевского дворца 22 февраля. Постановку осуществил театр «Кремлевский балет», а хореографом выступил народный артист России Андрей Петров, основатель театра.

Сюжет балета основан на современной сказке о жителях Санкт-Петербурга и Парижа, чья жизнь меняется благодаря рождественскому волшебству. Главный герой, Николя Берски, отправляется в Россию на поиски семейных сокровищ и находит настоящую любовь.

Музыку к спектаклю написал композитор Алексей Шелыгин, известный по саундтрекам к сериалам «Бригада» и «Штрафбат». Либретто создал Виктор Добросоцкий по мотивам одноименного романа. Балет сопровождает живое исполнение Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением заслуженного артиста России Сергея Кондрашева.

Премьера балета состоялась четыре года назад и уже получила признание зрителей. Авторы считают, что «Продавец игрушек» может стать новым символом Нового года наряду с «Щелкунчиком» Чайковского.

Билеты доступны на сайте Государственного Кремлевского дворца. Возрастное ограничение — 6+.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.