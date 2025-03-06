Балагур и голос Ди Каприо: актеру Сергею Бурунову исполнилось 48 лет

Несмотря на то, что Бурунов все детство мечтал стать летчиком и даже поступил в Качинское авиаучилище, из-за любви к веселью и выступлениям он в итоге закончил Щукинское училище и получил приглашение в Театр сатиры от Александра Ширвиндта.

В 2007 году он прошел кастинг в пародийный телепроект «Большая разница». на прослушивании артист спародировал Владимира Этуша. Он так реалистично вживался в роль, что сразу стал одним из любимчиков зрителей. Всего Бурунов сделал пародии на практически каждого известного мужчину шоу-бизнеса РФ — свыше 100 персонажей.

С 2010 года актера начали активно приглашать в кино. Он исполнял роли майора ФМС в сериале «Кухня», затем участвовал в проектах «Выпускной» и ремейке «Кавказской пленницы». Он успел закрепить за собой репутацию комического артиста.

При этом настоящую популярность у зрителей Бурунову принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Артист подчеркивал, что не был готов к успеху, который обрушился на него после выхода данного сериала.

Еще Бурунов — один из лучших актеров дубляжа в стране. С большого экрана его голосом говорят Джонни Депп, Бен Аффлек, Мэтт Деймон и т. д. Он является официальным голосом Леонардо Ди Каприо в РФ.

Артист не был женат и у него нет детей. О романтических отношениях он не распространяется, но ранее заявлял, что не завел семью из-за постоянной занятости. Весной прошлого года его видели в компании с предпринимательницей Екатериной Леви, но об их отношениях ничего не известно.

Сегодня Бурунов продолжает сниматься в кино. В 2023 году вышли фильм «Бременские музыканты» и сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в 2024 году — мелодрама «Он+Она», где артист играет роли. В прошлом году он вел шоу «Большая разница».