Багдасарова: народные промыслы должны стать актуальным трендом

Президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова в ходе первого Российского ежегодного форума «Культура. Традиции. Наследие» сообщила, что народные художественные промыслы должны перестать быть просто памятным сувениром, а воплотиться в трендовый предмет, задающий моду, передает корреспондент РИАМО.

В Москве 8 ноября завершился первый Российский ежегодный форум «Культура. Традиции. Наследие». Его ключевыми темами стали вопросы сохранения традиций и ценностей, а также народные художественные промыслы и их место роль в современности.

«Художественные промыслы - это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», - сказала Екатерина Богдасарова.

Организатором мероприятия выступил союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.