Артисты Лобни стали победителями международного конкурса
Фото - © Администрация г.о. Лобня
Артисты Лобненской детской школы искусств приняли участие международном многожанровом конкурсе «Старт звезд», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Учащиеся продемонстрировали высокий уровень мастерства и подготовки. По итогам выступлений юные артисты завоевали 10 высших наград и 3 победных.
Обучающиеся отделения музыкального искусства по классу скрипки:
- Полина Зебзеева — гран-при;
- Глеб Пичугин — лауреат I степени.
Музыканты готовились к конкурсу под руководством педагога Аси Дьяковой и концертмейстера Анны Морозовой.
Обучающиеся отделения музыкального искусства по классу флейты получили гран-при в своих категориях:
- Арсений Скатаров;
- Любовь Титова;
- Мария Иванкова;
- Тихон Пустов;
- Ирина Андреева;
- Полина Ротова;
дуэт: Мария Иванкова и Любовь Титова.
Дмитрий Гаврилов и Софья Коробка стали Лауреатами I степени.
Подготовиться к конкурсу учащимся помогли преподаватель Василий Большеротов и концертмейстер Наталья Фролова.
Обучающиеся младших классов отделения хореографического искусства в составе ансамбля «Радость» стали обладателями гран-при в номинациях: «Беби» и «Народный стилизованный танец».
Юные артисты готовились под руководством Ариадны Лавровой.
Учащиеся старших классов отделения хореографического искусства в составе ансамбля «Радость» стали обладателями гран-при в номинациях: «Детский танец», «Эстрадный танец», «Патриотический танец».
Танцоры проходили подготовку к конкурсу под руководством Ларисы Поповой.
Администрация Лобненской детской школы искусств выразила благодарность преподавателям за качественную подготовку учеников к конкурсу и концертмейстерам — за виртуозное исполнение. Отдельно — преподавателю по классу флейты Василию Большеротову за личное участие в конкурсе. Он стал обладателем гран-при в номинации «Вокал».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.