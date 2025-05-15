Артисты Лобни стали победителями международного конкурса

Артисты Лобненской детской школы искусств приняли участие международном многожанровом конкурсе «Старт звезд», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся продемонстрировали высокий уровень мастерства и подготовки. По итогам выступлений юные артисты завоевали 10 высших наград и 3 победных.

Обучающиеся отделения музыкального искусства по классу скрипки:

Полина Зебзеева — гран-при;

Глеб Пичугин — лауреат I степени.

Музыканты готовились к конкурсу под руководством педагога Аси Дьяковой и концертмейстера Анны Морозовой.

Обучающиеся отделения музыкального искусства по классу флейты получили гран-при в своих категориях:

Арсений Скатаров;

Любовь Титова;

Мария Иванкова;

Тихон Пустов;

Ирина Андреева;

Полина Ротова;

дуэт: Мария Иванкова и Любовь Титова.

Дмитрий Гаврилов и Софья Коробка стали Лауреатами I степени.

Подготовиться к конкурсу учащимся помогли преподаватель Василий Большеротов и концертмейстер Наталья Фролова.

Обучающиеся младших классов отделения хореографического искусства в составе ансамбля «Радость» стали обладателями гран-при в номинациях: «Беби» и «Народный стилизованный танец».

Юные артисты готовились под руководством Ариадны Лавровой.

Учащиеся старших классов отделения хореографического искусства в составе ансамбля «Радость» стали обладателями гран-при в номинациях: «Детский танец», «Эстрадный танец», «Патриотический танец».

Танцоры проходили подготовку к конкурсу под руководством Ларисы Поповой.

Администрация Лобненской детской школы искусств выразила благодарность преподавателям за качественную подготовку учеников к конкурсу и концертмейстерам — за виртуозное исполнение. Отдельно — преподавателю по классу флейты Василию Большеротову за личное участие в конкурсе. Он стал обладателем гран-при в номинации «Вокал».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.