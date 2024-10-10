Артисты из Павловского Посада успешно выступили на Международном конкурс

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Творческие коллективы Подмосковья завоевали награды на фестивале в Сочи

Три золотые и серебряную медали завоевали творческие коллективы Павлово-Посадского городского округа на Международном конкурсе-фестивале «Дети России. Бархатный сезон» в Сочи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В первый конкурсный день ансамбль «Солнышко» стал лауреатом I степени в номинации «Народный танец» возрастной категории 13-16 лет. Также, коллектив занял второе место в номинации «Танцевальное предложение» смешанной возрастной группы.

Солистка Лидия Дмитриева стала лауреатом I степени за сольный номер «Белая лебедь» в номинации «Народный танец» возрастной категории 13-16 лет.

Творческий коллектив «Созвездие» — лауреат I степени в номинации «Народно-стилизованный танец» смешанной возрастной группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыли в усадьбе Татищева в деревне Болдино Солнечногорска Аллею правителей России.