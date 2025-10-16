Артистке Кларе Новиковой стало плохо с сердцем

сегодня в 08:49

78-летней народной артистке РФ Кларе Новиковой стало плохо с сердцем, ей понадобилась помощь медиков, сообщает Mash .

У артистки резко поднялось артериальное давление. Доктора оказывают ей помощь на месте.

Свыше 20 лет назад Новиковой диагностировали онкологию. Тогда она прошла лечение и с тех пор строго следит за состоянием здоровья, опасаясь рецидива.

Ранее актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. У него были спазмы в кишечнике.

