Артистке Кларе Новиковой стало плохо с сердцем
78-летней народной артистке РФ Кларе Новиковой стало плохо с сердцем, ей понадобилась помощь медиков, сообщает Mash.
У артистки резко поднялось артериальное давление. Доктора оказывают ей помощь на месте.
Свыше 20 лет назад Новиковой диагностировали онкологию. Тогда она прошла лечение и с тех пор строго следит за состоянием здоровья, опасаясь рецидива.
Ранее актера Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве. У него были спазмы в кишечнике.
