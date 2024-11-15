Народная артистка России Лариса Луппиан рассказала о своей работе для Театра имени Ленсовета в новом выпуске видеопроекта «Культурный дневник». Для нее это место важнее всего, кроме родного дома. Она впервые пришла в театр в 17 лет и с тех пор не расставалась с ним уже 50 лет, сообщает газета «Петербургский дневник».

Лариса Луппиан рассказала о своем переходе в другой театр как о вынужденной мере из-за сложных отношений с художественным руководителем театра Игорем Владимировым. Ситуацию усугубил посторонний человек, который начал разрушать атмосферу в театре. После его ухода она нашла новое место в Театре Ленинского комсомола, где смогла развить свои навыки.

Обсуждая свою роль худрука, Луппиан подчеркнула, что испытывает сильную ответственность.

«Не только перед Игорем Петровичем как перед мастером, но и перед труппой театра, перед городом, перед петербургским театральным сообществом», — рассказала артистка.

Луппиан также отметила доступность искусства в театре. Она стремится сделать его доступным для всех, предлагая специальные абонементы для студентов и пенсионеров. В театре создаются зрительские клубы, проводятся встречи с артистами и запланированные мероприятия, связанные с литературой и воспоминаниями о режиссерах.