Артист Казаков рассказал, как друг-юрист оставил его без единственного жилья

Как отметил артист, этого человека зовут Геннадий Констандогло, он работал юристом около семи лет московском театре «Мастерская П. Н. Фоменко», в котором он сам числился на протяжении 30 лет. Юрист был не просто приятелем, а близким другом семьи Казакова, а позднее он узнал о серьезных материальных трудностях из-за отсутствия работы и проблем со здоровьем. По мнению артиста, он воспользовался случаем и уговорил друга с женой инвестировать в его бизнес — закупку театрального оборудования. Предполагалось, что таким образом семья смогла бы решить свою проблему. Первые несколько месяцев юрист переводил приятелю денежные средства, потом стал пропадать, а еще позднее признался, что денег нет.

Известно, что Казаков не единственный пострадал от рук Констандогло. Десятки людей собственноручно отдавали ему деньги в надежде вложиться в выгодное дело, но никто из них до сих пор не получил возвращения своих инвестиций. Сам артист продал свое единственное жилье, а средства были перевалы по реквизитам согласно договору. Казаков добавил, что по данному факту они с женой подали заявление в полицию.

Отмечается, что уголовное дело заведено, но у юриста пока даже нет статуса подозреваемого. Более того, Констандолго отправился добровольцем на СВО, пострадавшие считают это попыткой скрыться от следствия, так как в связи с этим дело будет приостанавливаться. Казаков призвал всех пострадавших присоединиться к делу, потому что дело может быть приравнено к тяжкому правонарушению, и тогда юрист не сможет скрыться.

«Статус рассматриваемого дела в отношении неустановленного лица нарушает наши права потерпевших. Это создает риски, при которых виновные лица могут скрыться от органов следствия. Именно поэтому мы написали письмо президенту РФ и в Генеральную прокуратуру РФ. Пострадавшие просят генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова взять дело под свой контроль», — заключил Казаков.