Артемий Лебедев назвал самый отвратительный советский фильм

В ходе очередного выпуска новостей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» блогер поздравил российского актера Михаила Боярского, который сыграл роль Д’Артаньяна, с вручением ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Хотя надо сказать, что ничего более отвратительного, чем советский фильм про трех мушкетеров, я в своей жизни не видал», — заявил Лебедев.

Ранее глава государства Владимир Путин наградил 75-летнего актера и певца Михаила Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за вклад в развитие культуры и искусства России.