сегодня в 10:38

Арт-постановка и открытый кинопоказ пройдут на фестивале «Музыкальная Москва»

Гости фестиваля «Музыкальная Москва» 27 сентября смогут посетить арт-постановку и открытый кинопоказ, посвященные творчеству композиторов Петра Чайковского и Сергея Танеева, который был учеником маэстро, сообщается на сайте мэра столицы.

Арт-постановка под названием «Чайковский детям» приурочена к празднованию 185-летия со дня рождения великого композитора. Зрители смогут прослушать его знаменитый фортепианный цикл «Детский альбом», состоящий из 24 пьес. Мероприятие стартует в 15:00.

В 17:00 гости смогут посетить открытый кинопоказ «Музыкальная Москва Танеева». Они познакомятся с местами, где жил и творил композитор, а также с его наследием.

Мероприятия пройдут в павильоне № 44 «Кролиководство», флагманском коворкинг-центре некоммерческих организаций (НКО) на ВДНХ. Они требуют предварительной регистрации.

Ранее участники «Интервидения» познакомились с культурным наследием Москвы. Для них была организована насыщенная экскурсионная программа.