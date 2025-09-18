Участники «Интервидения» познакомились с культурным наследием Москвы

Для артистов и делегаций Международного музыкального конкурса «Интервидение» была организована насыщенная экскурсионная программа по Москве, передает пресс-служба организаторов.

Гостям предоставили возможность не только увидеть главные достопримечательности столицы, но и прочувствовать ее историю и культурное разнообразие.

«Главная цель „Интервидения“ — создание площадки, где искусство звучит громче любых разногласий, что помогает строить мосты доверия между народами. Мы постарались, чтобы все участники Конкурса смогли ощутить гостеприимство Москвы и увозили с собой самые теплые воспоминания о России», — следует из сообщения организаторов конкурса.

Гости посетили парка «Зарядье», где они прошли по знаменитому «Парящему мосту» и побывали в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

На ВДНХ их ждала экскурсия по территории выставки, знакомство со знаменитым фонтаном «Дружба народов» и легендарными павильонами.

Незабываемым завершением одного из дней была также прогулка на теплоходе по Москве-реке, которая открыла артистам панорамные виды на столицу, в том числе на футуристические башни «Москва-Сити».

В этом году в Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» примет участие 23 государства, включая страны БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока и США. Финал Конкурса состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.