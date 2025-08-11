Арт-объект «Тень Пушкина» закрасили в Одессе

В Одессе неизвестные облили краской арт-объект «Тень Пушкина». Рядом нашли табличку с информацией о «реорганизации пространства», сообщает украинское издание «Политика Страны» .

Памятный знак был открыт на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской в 2013 году. Он представляет собой трехметровый человеческий силуэт, изображенный на тротуаре. В нем легко угадываются черты поэта Александра Пушкина.

11 августа стало известно, что неизвестные закрасили инсталляцию. На опубликованных кадрах видно, что весь силуэт облит краской. Рядо расположена табличка, на которой написано о якобы реорганизации пространства.

Пресс-секретарь Одесского горсовета Наталья Мальцева назвала произошедшее актом вандализмом. Она написала заявление в полицию.

Ранее в городе Берестин Харьковской области снесли бюст Пушкина. Приказ о разрешении на снос выдало министерство культуры и информационной политики Украины.