Apple Music вернул карточки Shaman, Лепса и Гагариной в сервис

Американский стриминговый сервис Apple Music вернул карточки с биографией некоторых музыкальных исполнителей из России. Они ранее были удалены, поскольку против звезд Евросоюз вводил санкции, сообщает ТАСС .

На платформе снова заметили биографии артистов Полины Гагариной, Shaman, группы «Любэ», Олега Газманова и Григория Лепса. Однако дискографии музыкантов на площадке до сих пор заблокированы.

До этого музыкальные сервисы Apple Music и Spotify заблокировали профили и дискографию некоторых артистов из России после того, как Евросоюз ввел экономические ограничения против них. Также были заблокированы их каналы на видеоплощадке YouTube.

Ранее Таганский районный суд Москвы выписал штраф компании Spotify AB на 10 млн рублей. Компания не обеспечила запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение или извлечение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.