Ансамбль «Терем» представит Подмосковье на II Всероссийской детской фольклориаде

С 19 по 23 июня в Казани Республики Татарстан пройдет II Всероссийская детская фольклориада, которая соберет более 1 тыс. участников со всей России. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение пяти дней столица Татарстана будет принимать крупнейший детский фольклорный фестиваль.

Участники мероприятия — лучшие детские и юношеские фольклорные творческие коллективы и солисты из 82 регионов России — выступят перед жителями и гостями Казани и познакомят гостей праздника с этнографической культурой и народными традициями своих краев и областей. Возраст участников — от 10 до 18 лет.

На сценических площадках, в парках и на площадях Казани пройдут костюмированные шествия, концерты, вечера дружбы, флешмобы, хоровод «Дружба народов», мастер-классы для участников фестиваля, круглые столы и творческие встречи, а также другие мероприятия.

Московскую область на II всероссийской фольклориаде в Казани представит образцовый коллектив — детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск. Художественный руководитель — Л. М. Горчакова.

Всероссийская детская фольклориада проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие культуры». Этот уникальный проект способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей РФ, помогает нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране.

Цели и задачи фольклориады — укрепление культурных связей, взаимопонимания и сотрудничества между народами России, популяризация лучших традиций культурного наследия народов страны, воспитание художественного вкуса юных зрителей, приобщение их к традиционной культуре и высокохудожественным образцам народного творчества. Также фестиваль нацелен на выявление новых талантливых исполнителей в сфере детского художественного творчества, создание среды для творческого общения и обмена опытом, установление творческих контактов для повышения профессионального уровня руководителей и участников детских коллективов народного художественного творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.



Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.