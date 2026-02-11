сегодня в 18:27

Ансамбль из Серпухова выиграл гран-при международного фестиваля в Подмосковье

Ансамбль танца «Славянский лик» Губернского колледжа из Серпухова 8 февраля завоевал гран-при и пять званий лауреатов на III Международном фестивале-конкурсе «ART-Пульс» во Дворце культуры имени Ленина, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Образцовый коллектив «Ансамбль танца «Славянский лик» под руководством Джамили Старостиной показал высокие результаты на фестивале «ART-Пульс». По итогам конкурсной программы ансамбль получил Гран-при и пять первых мест.

Лауреатами первой степени стали Ева Васильченкова с номером «Монгольская статуэтка», Варвара Карабанова с номером «Эрзяночка», а также коллективные номера: танец ставропольских казаков «Ой, на горке», танец на хореографическом материале Костромской области «Толчея» и дебютный номер «Озорные дробушки».

В ведомстве подчеркнули, что артисты ансамбля регулярно добиваются высоких результатов на творческих конкурсах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.