Ансамбль «Боярышня» подтвердил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Народный ансамбль танца «Боярышня» из горокруга Истра подтвердил свое звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Почетного звания «Заслуженный коллектив народного творчества» в этом году удостоены 49 народных коллективов и любительских творческих объединений, показавших высокие достижения в области народного художественного творчества и внесших вклад в развитие культурной жизни регионов.

Народный ансамбль танца «Боярышня» был создан в 1984 году на базе Дома культуры деревни Кострово Истринского района Московской области. Звание «Народный» коллективу присвоено в 1993 году. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации ансамбль получил в 2019 году. Ансамбль «Боярышня» является победителем Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов РФ, лауреатом — обладателем гранта в номинации «Традиции» в 2021 году.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присваивается сроком на 5 лет за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов страны. Право на присвоение Звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации.

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