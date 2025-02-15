ANSA: певца Аль Бано пригласили выступить на концерте на Красной площади

Итальянскому певцу Аль Бано предложили выступить на концерте, который пройдет на Красной площади в российский столице, сообщает Газета.ru .

Как написало итальянское информагентство ANSA, менеджер артиста рассказал, что певец должен быть готов к концу августа или началу сентября. В столице планируется выступление во имя мира.

Певец уточнил, что новость о «концерте мира» на Красной площади его порадовала. По его словам, об этом сообщил менеджер, который «никогда не совершал ошибок в рабочих отношениях».

Аль Бано добавил, что в мире произойдут перемены, о которых свидетельствуют переговоры лидеров РФ и США.