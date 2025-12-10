Анита Цой поделилась необычной историей о встрече Нового года

Во время одного из новогодних гастрольных туров певица Анита Цой и ее команда забыли сценические костюмы. По словам артистки, это стало настоящей проблемой, ведь наряды были сшиты специально для выступления.

«Для любого артиста забыть свой костюм для выступления — это прям-таки катастрофа, потому что ты в него идеально вписываешься, смотришься в нем, и специально на тебя его сшили. Мы долго думали, а потом нам сообщили, что на территории, где должен состояться концерт, есть ростовые костюмы покемонов. Мы даже очень обрадовались и надели их. В тот вечер и мы, и зрители были в диком восторге. Не каждый день увидишь Аниту Цой в образе покемона», — призналась певица.

После этого случая Цой отметила, что теперь всегда проверяет наличие костюмов в багаже перед гастролями. Артистка подчеркнула, что подобные ситуации учат быть внимательнее к деталям при подготовке к выступлениям.

