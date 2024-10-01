Андрей Воробьев о реконструкции усадьбы Татищева: место восстанавливаем с нуля

Подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что во вторник вместе с помощником президента РФ Владимиром Мединским, главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и замгубернатора Свердловской области Павлом Крековым открыли в усадьбе аллею правителей России. На ней установлены 43 скульптуры авторства Зураба Церетели — правители страны от князя Рюрика до президента России Бориса Ельцина.

По словам губернатора, усадьбы восстанавливают с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Как добавил глава региона, власти занимаются проектированием дороги М-10 «Россия» — Болдино-Шахматово. Она будет идти до усадьбы. Движение транспорта на дороге планируется запустить в 2025 году.

Выдающийся историк, государственный деятель Петровской эпохи Василий Татищев родился в усадьбе. Там он провел последние годы жизни и обрел вечный покой. «Болдинский» период был наиболее плодотворным в научной деятельности. В усадьбе он создал известные труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских».