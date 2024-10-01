Воробьев и Мединский открыли аллею правителей России в усадьбе Татищева

В усадьбе Татищева в деревне Болдино Солнечногорска состоялось открытие аллеи правителей России. В церемонии открытия приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, передает корреспондент РИАМО.

Аллея создана Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Татищевых, восстановлением которой занимается РВИО.

Еще одна аллея правителей России была открыта по инициативе Российского военно-исторического общества в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве.

Это смелая попытка отобразить историю России в лицах ее правителей. Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией за более чем тысячелетнюю историю — от князя Рюрика до первого президента РФ Бориса Ельцина. Бронзовые бюсты выполнены в натуральную величину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.