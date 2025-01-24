Андрей Воробьев: 90 парков Подмосковья проведут мероприятия в честь Дня студента

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе 24 и 25 января отмечают День студента и Татьянин день. 90 парков Подмосковья проведут мероприятие «ЗАЧЕТный парк». Гости смогут посетить дискотеки на льду, поучаствовать в беспроигрышных лотереях, квестах, квизах и спеть под гитару.

«Студенты и Татьяны по паспорту или студенческому билету смогут бесплатно взять коньки в прокате или посетить каток, угоститься чаем и бутербродами», — написал Воробьев в Telegram-канале.

В парке «Пехорка» в Балашихе пройдет выставка «Культурный код» и квиз «Битва старост», гости смогут отведать горячего чая, поучаствовать в интерактивной программе «Тяните билет» и посетить дискотеку на катке.

Чаепитие состоится в Центральном парке в Щелкове. Студентам раздадут сладкие подарки, они смогут сделать памятные снимки в фотозонах, поучаствовать в парковом квесте «Шпаргалка» и потанцевать на дискотеке.

«Парк „Дулевский“ в Орехово-Зуевском городском округе. Организовали для гостей горячий чай, фотозоны, квест „Битва старост“, концерт „Зачет в огне“, розыгрыш сертификатов на скидку на обучение в автошколе и мастер-классы по вождению», — отметил Воробьев.

В парке имени Талалихина в Подольске подготовили мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, квизы, беспроигрышные лотереи, выставки, чайную станцию, дискотеку на льду и акцию «Ледовый студсовет».

В Городском парке Павловского Посада пройдет лотерея «Халява, приди!», «Посвящение в студенты» и мероприятие «Загадайте желание» с катанием на оленях. Затем пройдет дискотека и концерт с объявлением победителей розыгрыша. Подробную программу можно посмотреть по ссылке.

«Берите друзей, семью, студентов и Татьян и приходите праздновать в наши парки!» — обратился Воробьев к жителям и гостям Подмосковья.