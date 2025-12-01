Андрей Кривомазов выступил с сольным концертом в Можайском округе

Музыкант Андрей Кривомазов дал третий сольный концерт в рамках проекта «Человек искусства» в Можайском округе 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Известный музыкант и артист Можайского культурно-досугового центра Андрей Кривомазов выступил с сольным концертом 28 ноября. Это уже третье мероприятие в рамках творческого проекта «Человек искусства». Зрители тепло встретили артиста, а каждое его появление на сцене сопровождалось аплодисментами.

В программе прозвучали популярные хиты Стаса Пьехи, группы «Браво», Валерия Сюткина и других исполнителей. Особую атмосферу создали совместные номера с Екатериной Захаровой, Денисом Протасевичем и Василисой Найденышевой. По словам Андрея Кривомазова, он выбрал для концерта песни, которые слушал с детства и хотел поделиться ими со зрителями.

Проект «Человек искусства» продолжает знакомить жителей округа с талантливыми артистами. Следующий концерт состоится 19 декабря в 18:00 в отделе ДК поселка им. Дзержинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.