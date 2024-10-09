Американский рэпер Канье Уэст отказался выступить в Москве за 8 млн долларов

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Mash: Канье Уэсту предлагали 8 млн долларов за концерт в Москве

Популярному американскому рэперу Канье Уэсту предлагали от 3 до 8 млн долларов за концерт в российской столице. В последний момент музыкант передумал, сообщает Mash .

Всего рэперу поступило 4 предложения. Агентство супруги Владимира Познера SAV Entertainment, которое организовывало выступления групп Metallica и Linkin Park, предложило около 5 млн долларов, а компания Евгения Филькенштейна PMI, которая работала с The Rolling Stones, Lady Gaga и Madonna, — 4 млн долларов.

Эдуард Ратников из TCI, который не отметился никакими особыми достижениями, предложил Канье Весту скромные 3 млн долларов.

Рэпер остановился на гонораре в 8 млн долларов, который предложила одна из крупнейших российских промышленных компаний. Однако в последний момент Вест передумал.

Все потенциальные организаторы рассматривали несколько возможных мест проведения концерта: «ВТБ Арена», «Лукойл Арена», «ВЭБ Арена» и «Лужники». В ходе своего визита в Москву Уэст посетил и осмотрел две последние арены.

Выяснилось, что с некоторыми организаторами переговоры о возможном концерте американской звезды продолжаются. При этом из-за растущего гонорара российская сторона опасается, что не сможет отбить столь крупную сумму.

Ранее Канье Уэст и австралийская фотомодель Бьянка Цензори рассказали друзьям о кризисе в отношениях и желании развестись.