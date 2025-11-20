Американский актер Кевин Спейси назвал себя бездомным

После обвинений в неподобающем поведении американский актер и режиссер Кевин Спейси заявил, что лишился постоянного места жительства и вынужден скитаться. Теперь он называет себя бездомным, сообщает ТАСС со ссылкой на The Telegraph.

«Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — сказал актер.

В настоящее время Спейси ведет развлекательные программы в ночном заведении Monte Caputo, расположенном на Кипре. Значительную часть аудитории составляют выходцы из России, для которых предусмотрен синхронный перевод.

Спейси известен массовому зрителю по рейтинговому сериалу «Карточный домик». В 2017 году актер стал фигурантом резонансного скандала в США, после того как актер Энтони Рэпп публично обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, которые, по его словам, произошли около трех десятилетий назад.

Впоследствии аналогичные заявления сделали еще около тридцати человек. В результате разгоревшегося скандала Спейси потерял работу.

