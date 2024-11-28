Американский актер Дольф Лундгрен окончательно победил рак

Американский артист Дольф Лундгрен сказал, что смог одержать окончательную победу над раком. Он боролся с недугом на протяжении девяти лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал New York Post.

Лундгрен отметил, что врачи давали ему неутешительные прогнозы в начале лечения. По их мнению, артист должен был умереть через два года. Однако он боролся на протяжении девяти лет и смог победить опухоль.

По словам актера, недавно ему проверяли легкие. Выяснилось, что в организме больше нет раковых клеток.

В декабре 2016 года Лундгрен приезжал в Москву. Он посетил презентацию игровых танков.