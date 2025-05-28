Александр Овечкин исполнил песню «Матушка» на дне рождения своего сына

сегодня в 17:22

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спел песню «Матушка» на праздновании дня рождения своего сына, сообщает Газета.ru .

Жена хоккеиста Анастасия Шубская поделилась видеозаписью этого момента в социальных сетях.

Праздничное событие, посвященное пятилетию Ильи, состоялось 27 мая.

Между тем Овечкина пригласили в Госдуму для обсуждения продвижения детско-юношеского хоккея в России.