Александр Овечкин исполнил песню «Матушка» на дне рождения своего сына
Хоккеист Овечкин на дне рождении сына спел песню «Матушка»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спел песню «Матушка» на праздновании дня рождения своего сына, сообщает Газета.ru.
Жена хоккеиста Анастасия Шубская поделилась видеозаписью этого момента в социальных сетях.
Праздничное событие, посвященное пятилетию Ильи, состоялось 27 мая.
Между тем Овечкина пригласили в Госдуму для обсуждения продвижения детско-юношеского хоккея в России.