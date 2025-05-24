Овечкина пригласили в Госдуму для диалога про продвижение хоккея

Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту в Госдуме Амир Хамитов пригласил хоккеиста Александра Овечкина в ГД. Он хочет обсудить возможность совместной работы по продвижению детско-юношеского хоккея в РФ, рассказал политик РИА Новости .

Хамитов отметил, что в ГД будут рады видеть Овечкина в качестве спортсмена, патриота и гражданина. Его имя уже является частью истории мирового хоккея и всей РФ.

Депутат Госдумы добавил, что Овечкину хотят выразить благодарность на официальном уровне за вклад в развитие спорта, а также патриотического воспитания. Еще на встрече могут обсудить возможность сотрудничества для продвижения массового, а также детско-юношеского хоккея в РФ.

Утром 24 мая супруга Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что в Москву семья летит с большим количеством чемоданов и сумок. Также с собой она везет клюшки.