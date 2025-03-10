Акция «Ночь театров» состоится в Москве в конце марта

С 27 на 28 марта в Москве состоится ежегодная акция «Ночь театров», объединяющая около 90 культурных площадок. Посетителей ждет насыщенная программа, включающая спектакли, открытые репетиции, творческие встречи, лекции, экскурсии, концерты и многое другое, сообщает газета «Известия» .

«Для любителей театрального искусства подготовили почти 120 событий. Большую часть программы посвятят юбилеям артистов, драматургов, режиссеров, композиторов, писателей и самих культурных площадок», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Торжественное открытие акции состоится в Московском драматическом театре им. Н. В. Гоголя, отмечающем в апреле вековой юбилей. Известные актеры прочтут стихи Александра Блока и Сергея Есенина, а артисты Большого театра представят фрагмент балета «Лебединое озеро». Также в театре пройдет иммерсивная экскурсия, посвященная работе учреждения в военные годы.

Московский государственный академический театр оперетты предоставит возможность посетителям исследовать закулисье, увидеть репетиционные залы и гримерные.

В театре «Русская песня» пройдет встреча с народной артисткой России Надеждой Бабкиной, приуроченная к ее 75-летнему юбилею. «Геликон-опера» организует гала-концерт, посвященный 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. На нем прозвучат произведения композитора, такие как «Ундина», «Снегурочка», «Мандрагора» и другие.

Подробное расписание мероприятий «Ночи театров» будет опубликовано на сайтах театров-участников и в разделе «Афиша» на портале mos.ru. Регистрация на события акции начнется 20 марта в 12:00 на том же портале, где будут также указаны условия посещения.