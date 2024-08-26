Акция «Ночь кино-2024» прошла в Доме культуры Воскресенска

На площади Дворца культуры «Юбилейный» в округе Воскресенск прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». Данная акция проводится уже в девятый раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для жителей были подготовлены лавочки, горячий чай и угощения. Сказочный блокбастер о волшебной щуке и исполнении желаний «По щучьему велению» показали на большом экране под открытым небом.

В других городах в рамках акции были показаны лучшие новинки отечественного кинематографа: «Сто лет тому вперед» — фантастический фильм режиссера Александра Андрющенко по мотивам одноименной повести Кира Булычева; военно-историческая драма Алексея Германа — младшего «Воздух» — о смелых летчицах, борющихся за победу, жизнь и любовь во время войны.

Акция проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Организатором акции по всей стране в этом году является АО «РОСКИНО».

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