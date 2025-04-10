Актрисе Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за проблем с сердцем

87-летней Светлане Немоляевой стало плохо перед началом спектакля, в котором она должна была играть. Актриса пожаловалась на проблемы с сердцем, сообщает Mash .

У звезды ухудшилось самочувствие, пока она была дома. Ей вызвали скорую помощь.

Уже в 19:00 Немоляева должна была быть в московском театре Маяковского, чтобы принять участие в спектакле «Бешеные деньги». Актриса собиралась поехать туда, но постановку все же отменили.

В театре сообщили, что возврат или обмен билетов можно осуществить в личном кабинете.

В ноябре появились новости, что Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино». Однако внучка актрисы опровергала это.