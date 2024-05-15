Актриса Уколова вспомнила, как резко ответила на звонок из Голливуда

Российская актриса Анна Уколова рассказала, как едва не снялась в фильме от голливудских кинематографистов. По словам артистки, сперва она резко и отрицательно ответила на предложение, после чего согласилась, но сняться в ленте так и не смогла, сообщает kp.ru .

Уколова отметила, что после первого звонка из Голливуда она ответила фразой «сразу нет», поскольку ей не нравится, что там россиянам всегда предлагают играть «плохих русских». В ответ актрисе заявили, что ей хотят дать роль «хорошей русской разведчицы в фильме про нашего агента Филби».

«Откуда узнали про меня? Показывали „Левиафан“ где-то на фестивалях, и режиссер решил: вот эта русская актриса, у нее такая энергетика, она сыграет всю доброту и мощь русского народа», — поделилась Уколова.

Съемки сорвались из-за «начавшейся эпопеи», призналась артистка. По словам Уколовой, сперва сделанные в РФ прививки от коронавируса не принимали за границей. Далее началась СВО на Украине, а съемки проходили в Англии и Румынии.

По итогу, как отметила Уколова, она пришла к выводу, что в родной стране сможет заработать больше денег. За престижной фразой «я снималась в Голливуде» российская актриса не тянется, призналась она.