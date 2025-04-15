Актриса петербургского театра Кренц, пропавшая 5 дней назад, найдена живой

Родные и друзья актрисы Стаси Кренц, работающей в петербургском театре «Ненормативной пластики», забили тревогу 11 апреля, когда она перестала отвечать на телефонные звонки. Лишь спустя 5 дней поисков актрису удалось найти живой, сообщает Бриф24 со ссылкой на ее коллегу Юлию Новикову.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Новикова указала, что с девушкой все в порядке, однако сама актриса пока не выходила на связь.

Добровольцы прекратили поисковые мероприятия, чтобы не нарушать личное пространство человека, не нуждающегося в помощи.

Новикова поблагодарила всех неравнодушных людей, кто принял участие в поисках и проявил отзывчивость, подчеркнув, что подобная поддержка может иметь решающее значение в спасении жизней.