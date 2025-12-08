Актриса Ольга Прокофьева назвала любимые новогодние фильмы

В преддверии новогодних праздников многие люди погружаются в просмотр любимых новогодних фильмов, чтобы ощутить атмосферу сказки. Общественная Служба Новостей выяснила, какие именно киноленты помогают артистам вновь ощутить дух зимнего торжества.

По словам российской актрисы театра и кино Ольги Прокофьевой, она особенно любит пересматривать картины, созданные в советскую эпоху.

«Конечно, я смотрю фильмы, которые связаны с нашей историей и культурой. Например, под Новый год люблю пересматривать новогоднюю сказку „Чародеи“, просто потрясающий фильм с прекрасным актерским составом, очень рекомендую к просмотру тем, кто еще не смотрел», — отметила она.

Прокофьева также подчеркнула, что, помимо упомянутой киноленты, в период январских выходных она с удовольствием смотрит советские комедии и детективы.

