Актриса Лянка Грыу поддержала родителей особенных детей

На III фестивале современного и актуального кино «Алафейская гора» в Тобольске прошла творческая встреча с актрисой из сериалов «Барвиха» и «Тест на беременность» Лянкой Грыу, сообщает издание « 7 дней ».

Мероприятие прошло в Тобольском драматическом театре и было необычным, так как Грыу рассказала историю борьбы после постановки диагноза аутизма ее сыну Максиму.

Актриса поделилась, что, когда ее сыну было 2 года и 8 месяцев, у него выявили задержку в развитии, что стало для родителей сюрпризом. Они отправились в Америку и начали проходить терапии и лечение. Грыу призналась, что важно было не только помогать сыну, но и быть опорой для него.

На встрече Грыу поддержали другие артисты, которые исполнили трогательные песни. Она получила подарки от зрителей — сумку-шоппер и чашку с блюдцем, расписанные детьми и их родителями. В конце встречи Грыу предложила обнять друг друга и поблагодарить.

Директор фестиваля отметила, что Грыу стала не только известной актрисой, но и поддержкой для родителей особенных детей.