Актриса Кулишенко пострадала в пабе Петербурга из-за пьяного приятеля

Конфликт в пабе в Санкт-Петербурге, в котором пострадала актриса Кристина Кулишенко, случился из-за ее пьяного приятеля, оскорбившего других посетителей, сообщает « 112 ».

Двое мужчин кинулись на актрису в баре. Инцидент произошел 23 февраля.

В заведение Кулишенко пришла вместе с молодым человеком и приятелем примерно в 21:00. Во время отдыха ее знакомый напился и начал оскорблять окружающих.

Из-за этого компанию вывели из паба и начали избивать. Агрессивный мужчина ударил актрису по лицу два раза.

В результате случившегося девушку госпитализировали. У нее ушибы и гематомы.

