Актриса Кулишенко пострадала в пабе Петербурга из-за пьяного приятеля
Фото - © kinopoisk.ru
Конфликт в пабе в Санкт-Петербурге, в котором пострадала актриса Кристина Кулишенко, случился из-за ее пьяного приятеля, оскорбившего других посетителей, сообщает «112».
Двое мужчин кинулись на актрису в баре. Инцидент произошел 23 февраля.
В заведение Кулишенко пришла вместе с молодым человеком и приятелем примерно в 21:00. Во время отдыха ее знакомый напился и начал оскорблять окружающих.
Из-за этого компанию вывели из паба и начали избивать. Агрессивный мужчина ударил актрису по лицу два раза.
В результате случившегося девушку госпитализировали. У нее ушибы и гематомы.
