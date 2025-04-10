сегодня в 10:34

Актриса Гусева почтила память певца Кунгурова в годовщину его смерти

Актриса Екатерина Гусева почтила память российского оперного певца, заслуженного артиста РФ Евгения Кунгурова. Они были соведущими программы «Романтика романса» на канале «Россия К».

Гусева напомнила в своем Telegram-канале, что на днях была годовщина смерти Кунгурова. 8 апреля исполнился год, как его не стало.

«Женя, мы помним и любим…» — написала актриса.

Гусева опубликовала кадры, которые были сняты во время их последнего совместного выступления.

Оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой 8 апреля 2024 года.