Актриса Дарья Мороз в первый раз вышла на публику после смерти отца

Актриса Дарья Мороз в первый раз вышла на публику после кончины отца Юрия. Ее увидели в Зеленом театре ВДНХ на мероприятии «Киноконцерт», сообщает Super .

Актер и режиссер Юрий Мороз скончался 14 июля. Он долгое время боролся с раком. На церемонию прощания к артисту пришла жена Виктория Исакова и дочь.

Бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов на похороны бывшего тестя не приехал.

Ранее сообщалось, что за день до смерти режиссера его дочь не отменила рабочее мероприятие. Она участвовала в «БеспринцЫпных чтениях», но выглядела подавленной.