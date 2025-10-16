Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Ей было 79 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.

«…семья оскароносной актрисы подтвердила, что она умерла от пневмонии 11 октября, и выразила свою благодарность за оказанную поддержку», — говорится в сообщении.

Китон обрела популярность в 1970-х годах благодаря фильму «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.

В 1977 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Кроме того, она была обладательницей премии «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее ушла из жизни американская актриса Пенелопа Милфорд, наиболее известная по роли в оскароносном фильме «Возвращение домой» 1978 года. Ей было 77 лет.

