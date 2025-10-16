Актриса Дайан Китон умерла от пневмонии
Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Ей было 79 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал People.
«…семья оскароносной актрисы подтвердила, что она умерла от пневмонии 11 октября, и выразила свою благодарность за оказанную поддержку», — говорится в сообщении.
Китон обрела популярность в 1970-х годах благодаря фильму «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом.
В 1977 году актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл». Кроме того, она была обладательницей премии «Золотой глобус» и BAFTA.
Ранее ушла из жизни американская актриса Пенелопа Милфорд, наиболее известная по роли в оскароносном фильме «Возвращение домой» 1978 года. Ей было 77 лет.
