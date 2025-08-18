Актриса Анна Цуканова-Котт во второй раз вышла замуж

«Ой, забыла вам рассказать», — шутливо подписала актриса свадебное фото в соцсети Instagram*.

Также в Telegram-канале Цуканова-Котт призналась, что свадьба была камерной, только для двоих. Кроме того, актриса рассказала, что быстро заехала в свадебный салон и поверила 3 платья. Последнее «ну просто идеально село» и было куплено. Сотрудницы салона назвали ее «самой быстрой невестой».

Много лет Анна Цуканова-Котт состояла в гражданском браке с режиссером Александром Коттом. В 2019 году пара официально зарегистрировала свои отношения, но уже в начале текущего года стало известно о том, что они решили расстаться. Несмотря на разрыв, Анна и Александр смогли сохранить хорошие отношения ради своих детей — Михаила и Леи.

