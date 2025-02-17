Актер Юра Борисов уступил премию BAFTA Кирану Калкину

Российский актер Юра Борисов не получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в категории лучший актер второго плана. Награду присудили американцу Кирану Калкину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Калкин получил награду за роль в фильме «Настоящая боль» режиссера Джесси Айзенберга.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов номинирован на престижнейшую кинопремию «Оскар» за фильм «Анора». Он поборется за статуэтку в категории «Лучшая роль второго плана».

За роль второго плана в «Аноре» Юра Борисов получал премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Российского актера также номинировали на «Золотой глобус», однако он не получил награду.