Актер Сергей Бережнов умер на 66-м году жизни

сегодня в 16:55

Актер из «Склифосовского» и «Не родись красивой» Бережнов скончался

Актер Сергей Бережнов умер 12 марта в возрасте 65 лет. Информацию подтвердили его знакомые, сообщает aif.ru .

О смерти артиста рассказала его знакомая Ольга Грекова.

«Сергея не стало 12 марта», — отметила она.

Сергей Бережнов родился 13 октября 1960 года. В кино он начал сниматься в начале 2000-х годов, получив широкую известность благодаря ролям в сериалах «Склифосовский» и «Не родись красивой».

Также актер участвовал в проектах «Саша+Маша», «Воронины», «Закрытая школа», «Телохранитель-2», «Москва. Три вокзала», «Оттепель», «Балабол» и других.

