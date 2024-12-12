Актер Сергей Белоголовцев госпитализирован в Москве

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В одну из столичных больниц доставили актера, радиоведущего и шоумена Сергея Белоголовцева, сообщает Baza .

60-летнего артиста госпитализировали утром 11 декабря. У него предварительно врачи диагностировали аппендицит, затем его доставили в хирургическое отделение.

Белоголовцева привезли из другой клиники, где он находился с подозрением на инсульт.

Актер снимался в популярных сериалах и фильмах «33 квадратных метра», «Ералаш», «Духless», «Такси» и др. Выступает на театральной сцене, занимается озвучкой.