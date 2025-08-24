Актер Марк Дакаскос признался в любви Москве на международной неделе кино

В российскую столицу на Московскую международную неделю кино приехал американский актер, звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, который в беседе с журналистами признался Москве в любви, пишет Mash .

Дакаскос пообщался с журналистами возле автомобиля. Один из представителей прессы спросил у актера на английском языке, знает ли тот русский язык. И услышал ответ Дакаскоса на русском: «чуть-чуть». При этом актер показал соответствующий жест рукой и улыбнулся.

После того как Дакаскоса попросили рассказать о первых впечатлениях после приезда в Москву, он рассказал, что это второй визит в российскую столицу.

«Первый раз был здесь в 1996 году. Я люблю ее, я люблю ее», — сказал актер.

Массовый зритель знает Марка Дакаскоса по ролям в боевиках «Драйв», «Плачущий убийца» и «Только сильнейшие».

Московская международная неделя кино пройдет в российской столице с 23 по 27 августа. В ней также поучаствовал американский режиссер Вуди Аллен, но в онлайн-формате. Во время общения со зрителями он заявил, что открыт для работы в России.