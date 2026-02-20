сегодня в 09:53

Актер из сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн умер в 53 года

Известный американский актер Эрик Дэйн скончался. Ему было 53 года, сообщает журнал People .

Актер ушел из жизни 19 февраля, окруженный близкими: женой и двумя дочерьми — Билли и Джорджией. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз (БАС).

Болезнь диагностировали Дэйну в апреле 2025 года. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы постепенно лишает человека возможности двигаться, приводя к параличу и атрофии мышц.

Наибольшую известность Дэйну принесла роль хирурга Марка Слоана в сериале «Анатомия страсти». Также он появлялся в проектах «Зачарованные» и «Эйфория».

