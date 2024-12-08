Актер из сериала «Династия» Марк Уизерс скончался в возрасте 77 лет

Американский актер Марк Уизерс скончался на 78 году жизни. У звезды сериала «Династия» остались супруга и дочь, сообщает РЕН ТВ .

По данным телеканала Fox News, актер умер 22 ноября. Причиной кончины Уизерса стало онкологическое заболевание поджелудочной железы.

«Он противостоял своей болезни с той же силой и достоинством, которые привнес в свое ремесло, оставив в наследство теплоту, юмор и преданность делу», — заявила его дочь Джесси.

Марк Уизерс получил известность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Династия», «Санта-Барбара», «Очень странные дела», «Настоящая кровь», «Даллас», «Придурки из Хаззарда» и другие.

Ранее стало известно, что популярный американский актер Дольф Лундгрен смог одержать окончательную победу над раком. С онкологическим заболеванием голливудская звезда боролась на протяжении 10 лет.