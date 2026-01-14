Актер из Раменского стал дублером Джигана в фильме «Невероятные приключения Шурика»

Актер Алексей Шаранин из Раменского снялся в пародийном ремейке советского фильма о Шурике. В проекте «Невероятные приключения Шурика», который вышел на телеэкранах в новогоднюю ночь, он стал дублером Джигана.

Шаранин рассказал, что сначала сомневался, сможет ли подойти на роль дублера: «Я сначала подумал, как это, ведь Джиган-то мощный? Как я дублировать его буду? Читаю дальше. Нужен дублер Джигана, худой ботан. Я еще думал, отправлять ли. Послушал интуицию и отправил. Мне перезвонили и сказали, что я идеально подхожу и нужно записать самопробы. А я в поезде, где же я буду это делать? Говорю, дайте час. Доезжаю до вокзала, вижу первого встречного, говорю, выручайте, я артист, нужно записать самопробы. Он берет камеру, и все. Я отправляю, и меня быстро утверждают на проект».

Съемки проходили на Мосфильме. Для создания образа использовали современные компьютерные технологии: тело Шаранина совместили с головой Джигана. По словам актера, получился необычный и запоминающийся персонаж.

Алексей отметил, что предпочитает оригинальные советские фильмы ремейкам: «Советское классическое кино – это самое глубокое искусство. А тут посмотрел, посмеялся, здорово, но не сравнится с кинематографом тех лет. Лучше делать хорошие новые комедии с прекрасными актерами», — считает он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.